Прогноз урожая кукурузы в Украине увеличен на 1 миллион тонн - до 29,5 миллиона тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в декабре, по сравнению с ноябрем, улучшило прогноз урожая кукурузы в Украине на 1 миллион тонн - до 29,5 миллиона тонн, а экспорта - на 1,5 миллиона тонн, до 24 миллионов тонн.

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Об этом сообщается в ноябрьском отчете USDA.

Согласно отчету, уборка кукурузы еще продолжается в северных, наиболее урожайных областях Украины.

"Производство кукурузы в Украине на 2020/21 год оценивается в 29,5 миллиона тонн, что на 18 процентов меньше, чем в прошлом году. Урожайность оценивается в 5,46 тонны с гектара (т/га), что на 24 процента меньше, чем в прошлом году. Урожайная площадь оценивается в 5,4 миллиона гектаров, что на 8 меньше, чем годом ранее", - сказано в отчете.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снизило прогноз урожая зерновых в Украине в 2020 году на 3 миллиона тонн – до 65 миллионов тонн.

Прогноз урожая масличных культур остался на уровне 20 миллионов тонн.

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Автор: Анна Нагорная