Основными конкурентами Украины по экспорту этого товара являются Россия, Аргентина и Болгария.

Украина занимает первую позицию в рейтинге крупнейших экспортеров подсолнечного масла в мире по итогам 2020 года, а чаще всего украинскую продукцию покупают Индия, Китай и Нидерланды.

Об этом сообщает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Читайте такжеУкраинцам рассказали, что происходит с ценами на масло и другие продукты

"Основными странами-импортерами данного продукта являются: Индия (31% украинского экспорта), Китай (20%) и Нидерланды (10%). На каждом из перечисленных рынков в 2020 году украинские поставщики занимали лидирующие позиции", – говорится в сообщении.

В частности, в прошлом году Индия закупила 1,9 млн тонн украинского масла, что составляет 75% всего импорта страны, Китай – 1,2 млн тонн (59%), Нидерланды – 600 тыс. тонн (87%).

Главными конкурентами Украины по экспорту этого товара являются Россия, Аргентина и Болгария.

Эксперты подчеркивают, что доля подсолнечного масла составляла 11% экспортной выручки Украины в 2020 году.

Цены на масло в Украине:

Украина в 2020 году во второй раз подряд поставила рекорд по экспорту подсолнечного масла, отгрузив на внешние рынки 6,9 млн тонн на сумму 5,3 млрд долл.

В Украине цены на масло и сахар за год выросли почти вдвое. По данным Госстата, в июле этого года подсолнечное масло стоило почти на 80% дороже, чем в июле 2020 года.

Как рассказал научный сотрудник Национального научного центра "Институт аграрной экономики" к.э.н. Артем Педорченко, цены на подсолнечное масло могут снизиться уже в следующем месяце с началом сбора урожая подсолнечника в Украине и снижением цен на масла на мировом рынке.

Автор: Анна Нагорная