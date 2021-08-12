В Украине подорожали услуги общепита, культуры, больниц, страхования личного транспорта и такси, а также аренды и ремонта жилья.

В июле 2021 года в Украине ускорилась инфляция и достигла отметки 10,2% в годовом измерении. В результате тарифы и цены на продукты начали стремительно расти.

В июне инфляция была зафиксирована на уровне 9,5%. Об этом говорится в комментарии НБУ относительно уровня инфляции в Украине.

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"Рост цен на обработанные продовольственные товары продолжил ускоряться. В частности, продолжили дорожать макаронные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты. Сдерживающим фактором было снижение темпов роста цен на подсолнечное масло в годовом измерении, однако это пока не отразилось на динамике цен продуктов его переработки (майонезов и маргаринов), которые в дальнейшем ускорили рост", — говорится в сообщении НБУ.

В НБУ также отметили, что в Украине подорожали услуги общепита, культуры, больниц, страхования личного транспорта и такси, а также аренды и ремонта жилья.

Также отмечается спад роста цена на медицинские препараты.

"В результате резкого спада заболеваемости медленнее дорожали фармацевтическая продукция и медицинские товары, моющие средства и автомобили, а одежда и обувь, домашний текстиль еще больше подешевели. В то же время под влиянием устойчивого потребительского спроса быстрее росла стоимость электроники, товаров для личного ухода, мебели и посуды", — пояснили в НБУ.

Какие продукты подорожали в Украине и на сколько:

За год сахар вырос в своей цене на 83,5%;

Масло подорожало на 79%;

Цена на яйца выросла на 33%;

Хлеб за год стал дороже на 16%;

Мясо подорожало на 11,1%;

Макароны стали стоить на 9,3% больше.

В то же время стало известно и о позитивных тенденциях в украинской экономике. Овощи подешевели на 2,7%, а фрукты - на 12,2%.

Кроме продуктов, в годовом выражении сильно подорожали такие позиции: коммунальные тарифы на воду, электроэнергию и газ, цены на жилье и топливо. Все это подорожало в основном из-за роста цены на природный газ (на 164,5%) и на электроэнергию - на 36,6%.

Цены на транспорт выросли на 11,9% в первую очередь вследствие подорожания топлива и масел на 33,8%, проезд в железнодорожном пассажирском транспорте вырос на 9,4%. Также на 12% подорожал автодорожный транспорт.

Цены на подсолнечное масло в Украине:

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине за год выросли почти вдвое. По данным Госстата, в июне этого года подсолнечное масло стоило на 80% дороже, чем в июне 2020 года.

20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.

30 июля эксперты прогнозировали, что осенью бутылка масла будет стоить около 100 гривень.

Украинское масло в Чехии:

В Чехии подсолнечное масло украинского производства стоит около 30 крон, что составляет примерно 35 гривень. В украинских супермаркетах подсолнечное масло стоит от 50 до 75 гривень.

Инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

7 июля 2021 года в Минэкономики рассказали, что будет с ценами до конца года.

За январь-июнь 2021 года инфляция составила 6,4%.

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

Автор: Елена Коваленко