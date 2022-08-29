Украинским производителям не хватит мощностей для хранения нового урожая.

Украине нужны временные терминалы для хранения зерна на границах с Евросоюзом.

Об этом заявили в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП).

"Украинским производителям не хватит мощностей для хранения нового урожая. Нужно ускорить транспортировку зерновых, хотя бы до границ с Евросоюзом и задействовать для хранения продукции временные терминалы и конструкции, свободные элеваторные мощности в соседних государствах", - говорится в сообщении.

Відео дня:

В УСПП подчеркнули, что объемы перевозок зерна значительно ниже ожидаемых: в среднем 1 млн тонн/месяц, при том, что запасы 2021 года составили 20 млн тонн, и 67 млн тонн масличных и зерновых ожидаемо соберут в этом году. Зерновое соглашение рассчитано на 120 дней, быть на 100% уверенными, что оно будет продолжено – нельзя, отметили в объединении, поэтому экспорт нужно максимально наращивать.

"Из-за проблем с логистикой и безопасностью большинство контрактов украинских аграриев сейчас – спотовые. То есть получение средств после предоставления товара. Такая ситуация значительно ограничивает финансовые возможности аграриев. По оценкам профильных ассоциаций, треть из них (30%) не будут осуществлять озимую посевную. Построение временных терминалов на границах с ЕС с необходимыми для хранения условиями позволит вернуться к контрактной (фьючерсной) торговле, снизит логистическое давление на отрасль", - подчеркнули в УСПП.

Сейчас в Украине есть нехватка хранилищ для хранения от 10 до 15 млн тонн зерновых и масличных культур.

"Зерновой коридор":

22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется к Турции, Великобритании и Ирландии.

9 августа из порта "Черноморск" вышло еще два судна с 70 тысяч тонн продовольствия.

По состоянию на 11 августа всего через гуманитарные морские коридоры удалось вывезти из Украины около 375 тысяч тонн зерна.

12 августа 2022 года из портов Украины все же вышли два судна с зерном.

12 августа также в порт "Южный" прибыло судно под погрузку зерном для Африки.

По состоянию на 13 августа 16 судов с украинской агропродукцией были отправлены по зерновому коридору.

17 августа по зерновому коридору в Украину вышел рекордный караван из пяти судов.

Вас также могут заинтересовать новости: