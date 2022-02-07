В 2021 году был обновлен абсолютный рекорд по объемам экспорта мяса птицы – 459 тыс. т, также на 29% выросла стоимость его реализации (716 млн долл.).
Об этом как сообщает "Институт аграрной экономики", заявил старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Богдан Духницкий.
"В целом за 2021 год Украине удалось увеличить выручку от экспорта мяса и субпродуктов на 30% – до 846 млн долл. Помимо роста зарубежных продаж мяса птицы, фиксировалось и наращивание в сегменте замороженной говядины", - отметил эксперт.
По его словам, в настоящее время отечественная мясопродукция экспортируется в страны Ближнего Востока, другие части Азии, Евросоюз, СНГ и Африку. При этом доля стран ЕС в стоимостном выражении составила 24%.
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Возглавляет рейтинг импортеров украинского мяса Саудовская Аравия, которая закупает у Украины исключительно мясо птицы. Первые закупки она сделала в 2015 году. А уже в 2020 году экспорт украинского мяса птицы в Саудовскую Аравию достиг 83 тыс. т на сумму 136 млн долл. В прошлом году Саудовская Аравия закупила 101 тыс. т украинской мясопродукции на сумму 190 млн долл., увеличив свою долю в нашем экспорте до 22,5%.
Нидерланды, которые в течение 2017-2019 годов возглавляли топ-10, с долей в 16,1% удерживают второе место – по объемам закупок украинского мяса около 58 тыс. т на сумму 136 млн долл.
Значительными являются также доли Китая (7,2%), ОАЭ (4,7%), Словакии (4,7%), Азербайджана (3,9%), Беларуси (3,6%) и Казахстана (3,5%).
"В течение всего 2021 года длился запрет для украинских экспортеров на поставки курятины в Европейский Союз из тех регионов нашей страны, где был обнаружен птичий грипп, однако это не повлияло существенно на итоговые показатели", - подытожил Духницкий.
Цены на мясо и экспорт:
- Цены на куриное филе, говядину и свинину в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно.
- Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Светлана Литвин спрогнозировала, что в Украине в ноябре цены на ряд продуктов вырастут, но отдельные категории товаров - подешевеют.
- 21 ноября 2021 года директор Ассоциации мясной отрасли Николай Бабенко заявил о том, что на фоне высоких цен на сало в Украине существует риск подорожания свинины.
- За 9 месяцев 2021 года Украина увеличила экспорт мясной продукции на 21% в основном за счет роста объемов поставок курятины на зарубежные рынки.
- В 2021 году Украина импортировала агропродукции на 8,2 млрд долларов, что на 19% больше, чем в 2020 году.