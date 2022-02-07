Возглавляет рейтинг импортеров украинского мяса Саудовская Аравия.

В 2021 году был обновлен абсолютный рекорд по объемам экспорта мяса птицы – 459 тыс. т, также на 29% выросла стоимость его реализации (716 млн долл.).

Об этом как сообщает "Институт аграрной экономики", заявил старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Богдан Духницкий.

"В целом за 2021 год Украине удалось увеличить выручку от экспорта мяса и субпродуктов на 30% – до 846 млн долл. Помимо роста зарубежных продаж мяса птицы, фиксировалось и наращивание в сегменте замороженной говядины", - отметил эксперт.

По его словам, в настоящее время отечественная мясопродукция экспортируется в страны Ближнего Востока, другие части Азии, Евросоюз, СНГ и Африку. При этом доля стран ЕС в стоимостном выражении составила 24%.

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Возглавляет рейтинг импортеров украинского мяса Саудовская Аравия, которая закупает у Украины исключительно мясо птицы. Первые закупки она сделала в 2015 году. А уже в 2020 году экспорт украинского мяса птицы в Саудовскую Аравию достиг 83 тыс. т на сумму 136 млн долл. В прошлом году Саудовская Аравия закупила 101 тыс. т украинской мясопродукции на сумму 190 млн долл., увеличив свою долю в нашем экспорте до 22,5%.

Нидерланды, которые в течение 2017-2019 годов возглавляли топ-10, с долей в 16,1% удерживают второе место – по объемам закупок украинского мяса около 58 тыс. т на сумму 136 млн долл.

Значительными являются также доли Китая (7,2%), ОАЭ (4,7%), Словакии (4,7%), Азербайджана (3,9%), Беларуси (3,6%) и Казахстана (3,5%).

"В течение всего 2021 года длился запрет для украинских экспортеров на поставки курятины в Европейский Союз из тех регионов нашей страны, где был обнаружен птичий грипп, однако это не повлияло существенно на итоговые показатели", - подытожил Духницкий.

Цены на мясо и экспорт: