Также Госпродпотребслужба работает над открытием рынков других африканских стран для экспорта столовых яиц.

Украинские производители столовых яиц получили возможность экспортировать свою продукцию в Эфиопию.

Как сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Украина и Эфиопия согласовали соответствующий сертификат здоровья на экспорт столовых яиц.

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«Благодаря совместным усилиям государства и бизнеса мы расширяем географию экспорта продукции нашего государства, и делаем все возможное для поддержания имиджа нашей страны как надежного торгового партнера», - приводятся слова главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой.

Сообщается, что также Госпродпотребслужба работает над открытием рынков других африканских стран для экспорта столовых яиц и яичной продукции. В этом списке Гана, Марокко, Алжир, Ангола и Южно-Африканская республика.

Экспорт яиц

В январе 2021 года Украина возобновила экспорт птицы и яиц в Сингапур, который был приостановлен из-за вспышки птичьего гриппа в нашей стране в конце 2020 года.

По состоянию на 12 февраля 2021 года Украина резко сократила экспорт курятины и яиц.

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Автор: Анна Нагорная