По состоянию на 11 декабря, Украина экспортировала 22,89 миллиона тонн зерна, что на 3,8 миллиона тонн меньше, чем на такую же дату годом ранее.

Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2020 - июнь 2021) по состоянию на 11 декабря экспортировала 22,89 миллиона тонн зерна, что на 3,8 миллиона тонн, или на 14,4%, меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 12,14 миллиона тонн (-1,7 миллиона тонн по сравнению с прошлогодним показателем), ржи - 1,7 миллиона тонн (-3,3 миллиона тонн), кукурузы - 6,67 миллиона тонн (-2,2 миллиона тонн).

При этом ячменя экспортировано на 105 тысяч тонн больше, чем годом ранее - 3,7 миллиона тонн.

Экспорт украинской муки отстает от прошлогоднего показателя более, чем в два раза. К 11 декабря украинские агропроизводители отправили на экспорт 71,2 тысячи тонн муки, что на 94 тысяч тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и участники зернового рынка утвердили предельный объем экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) на уровне 17,5 миллиона тонн, а ржи – на уровне 16 тысяч тонн.

Украина обновила рекорд экспорта зерновых в 2019-2020 маркетинговом году, поставив на внешние рынки 57,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, а также муки.

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Автор: Анна Нагорная