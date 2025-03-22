Производители боеприпасов готовятся к резкому росту спроса на взрывчатые вещества и порох.

Европейские правительства использовали свои запасы боеприпасов, чтобы вооружить Украину, а теперь они пытаются увеличить производство артиллерийских снарядов, ракет и пуль. Это до предела истощило поставки пороха, тротила и других взрывчатых веществ и ракетного топлива, пишет Bloomberg.

Европа готовится к значительному увеличению расходов на оборону, поэтому производители этих материалов стремятся увеличить свои мощности. Так, немецкий концерн Rheinmetall намерен увеличить выпуск пороха более чем на 50% к 2028 году, однако этого будет недостаточно. Генеральный директор Армин Паппергер заявил на недавнем совещании, что компании, возможно, придется почти удвоить производство до более чем 20 000 метрических тонн, чтобы удовлетворить все потребности.

Для снарядов нужны два летучих компонента: порох, который используется для запуска снарядов, и взрывчатые вещества, которые детонируют. Европа не производит достаточно ни того, ни другого, чтобы удовлетворить свой спрос.

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Всего на один снаряд артиллерийского боеприпаса требуется до 12 кг пороха. В Европе есть только несколько производителей пороха, включая Rheinmetall и французского подрядчика Eurenco. Европа хочет увеличить производство пороха более чем на 50%, или 10 000 метрических тонн в год, что эквивалентно почти шести новым объектам.

Похожая ситуация и с ракетным топливом. ЕС планирует увеличить производство взрывчатых веществ более чем на 4300 метрических тонн, или более чем на 30%, но в настоящее время у него есть только один крупный завод по производству тротила, обслуживающий местное производство, которым управляет компания Nitro-Chem в Польше, а еще один будет построен в Финляндии.

При этом хотя некоторые европейские страны, такие как Германия, Нидерланды, Бельгия и Польша, имеют хорошо развитую химическую промышленность, но производство химикатов длявзрывчатых веществ составляет лишь небольшую долю их мощностей. Высокие затраты на электроэнергию и экологические нормы делают производство химикатов за рубежом более дешевым, и многие компании теперь закупают прекурсоры, такие как азотная кислота, в Китае.

Правительствам также необходимо найти способы облегчить бремя регулирования для отрасли, говорят эксперты. По словам Свена Шредера, генерального директора компании Essing Sprengtechnik, логистика в этом секторе сложна и строго регламентирована. Грузовики в конечном итоге застревают на украинской границе на несколько недель, а получение разрешений на места хранения может занять годы, сказал Шредер.

Но, добавил он, эти проблемы вторичны по отношению к нехватке сырья. "Руки оборонных компаний связаны, когда не хватает сырья", — сказал он.

Евросоюз увеличивает производство оружия

Ранее в Брюсселе предложили покупать оружие коллективно от имени стран-членов Европейского Союза. Варианты финансирования включают 150 млрд евро кредитов для столиц и смягчение правил ЕС по дефициту бюджета для расходов на оборону.

В то же время предполагается, что оружейные компании из США, Великобритании и Турции будут исключены из новой программы финансирования обороны ЕС в размере 150 млрд евро. Согласно предложению Европейской комиссии, фонд, который планируют потратить на вооружение, будет открыт только для оборонных компаний ЕС и третьих стран, подписавших с блоком соглашения об обороне.

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