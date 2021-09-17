После начала земельной реформы в Украине были уволены тысячи коррумпированных чиновников из-за махинаций в земельной сфере.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в эфире одного из телеканалов.
Читайте такжеСтало известно, на какие дотации аграрии могут рассчитывать в следующем году
"Я хочу отметить — мы уволили тысячи чиновников. У нас была система Госгеокадастра, в которой работали 10 тысяч чиновников, которые распоряжались землей в нашей стране. Мы уволили 5 тысяч чиновников, и продолжаем "зачищать". Эти чиновники использовали финансовый ресурс налогоплательщиков, мы платили им сотни миллионов гривен зарплат, а они использовали схемы бесплатной приватизации и формировали теневой рынок", – рассказал Лещенко.
Он добавил, что эти увольнения закончились, в том числе, уголовными делами.
Министр напомнил, что в Украине создан антирейдерский земельный штаб для оперативного реагирования на все ситуации и юридические моменты, которые возникают в земельных отношениях.
Он призвал сограждан актуализировать документы на свою землю, регистрировать свои земельные участки в кадастре, обращаться за бесплатной правовой помощью для наполнения данных о собственности земельных участков.
Запуск рынка земли в Украине:
1 июля 2021 года в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.
До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.
Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе - гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.