1 июля 2021 года в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

После начала земельной реформы в Украине были уволены тысячи коррумпированных чиновников из-за махинаций в земельной сфере.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в эфире одного из телеканалов.

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"Я хочу отметить — мы уволили тысячи чиновников. У нас была система Госгеокадастра, в которой работали 10 тысяч чиновников, которые распоряжались землей в нашей стране. Мы уволили 5 тысяч чиновников, и продолжаем "зачищать". Эти чиновники использовали финансовый ресурс налогоплательщиков, мы платили им сотни миллионов гривен зарплат, а они использовали схемы бесплатной приватизации и формировали теневой рынок", – рассказал Лещенко.

Он добавил, что эти увольнения закончились, в том числе, уголовными делами.

Министр напомнил, что в Украине создан антирейдерский земельный штаб для оперативного реагирования на все ситуации и юридические моменты, которые возникают в земельных отношениях.

Он призвал сограждан актуализировать документы на свою землю, регистрировать свои земельные участки в кадастре, обращаться за бесплатной правовой помощью для наполнения данных о собственности земельных участков.

Запуск рынка земли в Украине:

1 июля 2021 года в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе - гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

Автор: Анна Нагорная