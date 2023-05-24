Взамен на отмену ограничений на аграрный импорт из Украины со стороны ЕС Венгрии был предложен пакет помощи.

На сегодняшний день Венгрия является единственной из страной, которая до сих пор сохраняет односторонние ограничения в отношении аграрного импорта из Украины.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам торговли и сельского хозяйства Мириам Гарсиа Феррер, отметив при этом, что со стороны ЕС Венгрии был предложен пакет помощи, сообщает "Укринформ".

"Есть все еще одна страна, которая не отменила единоличные меры против аграрного экспорта из Украины. Это не обязательно должно отражаться на украинском транзите, и не касается всего ЕС. Но мы предложили пакет помощи при условии, что односторонние меры должны быть отозваны. Страна, которая этого не сделала – Венгрия", – отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

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Она напомнила, что Еврокомиссия согласовала со странами-соседями Украины пакет мер, который должен был выполняться после того, как государства отменят свои единоличные действия против аграрного импорта из Украины.

"Мы имели презентацию этих мероприятий с участием разных стран 3 мая. Тогда мы обсудили пакет помощи на 100 миллионов евро и условия его размещения. На данный момент, мы все еще ждем устранения определенных односторонних мер, которые были введены, до того, как мы сможем сделать следующий шаг", – добавила Феррер.

Также она отметила, что Еврокомиссия получила письмо от нескольких стран-членов, которые выражают протест против выделения помощи пяти странам.

"Еврокомиссия получила такое письмо в мае, то есть в этом месяце. Мы вскоре предоставим ответ. Но я не могу заранее предвидеть в этот момент, каким будет такой ответ", – сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

Ситуация с зерном

Ранее Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния в одностороннем порядке запретили импорт украинской агропродукции на свой внутренний рынок из-за недовольства местных фермеров. Причем Польша на короткое время запретила даже транзит украинского зерна.

29 апреля 2023 года Украина выразила протест Польше и ЕС из-за запрета на экспорт украинского зерна.

18 мая 2023 года зерновую сделку продлили в обход ультиматума Москвы по "просьбе" Турции.

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