Запрет на проведение ярмарок на территории Киева будет действовать до отдельного распоряжения.

В Киеве продлили действие запрета на проведение ярмарок во время карантина. Соответствующее распоряжение дал руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА на странице в Facebook.

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Как заявили в КГГА, запрет на проведение ярмарок на территории Киева будет действовать до отдельного распоряжения.

Проведение ярмарок в Киеве запретили 1 апреля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Изначально датой завершения действия этого запрета было определено 12 апреля.

"Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 до 12 апреля", - заявлял тогда заместитель главы КГГА Алексей Кулеба.

Коронавирус в Украине: локдаун и "красные зоны"

23 марта 2021 года руководитель Минздрава Максим Степанов отмечал, что общенациональный локдаун в Украине не будут вводить. Ограничения должны были вводиться только в отдельных регионах, где будет увеличиваться число больных и госпитализаций.

Также он прогнозировал, что в ближайшие 2-3 недели количество больных в сутки может увеличиться до 25 тысяч.

27 марта количество областей в "красной" зоне сократилось с 13 до 10 - то есть их стало меньше половины, что ранее называли условием внедрения локдауна. В "красных" регионах сейчас действуют усиленные карантинные ограничения.

С 1 по 12 апреля 2021 года в Киеве запретили проведение продуктовых ярмарок. К такому шагу прибегли из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице.

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Автор: Елена Коваленко