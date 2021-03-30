Для снижения риска заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки на период с 1 по 12 апреля.

С 1 по 12 апреля в Киеве запретили проведение продуктовых ярмарок. К такому шагу прибегли из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и для снижения темпов распространения острой респираторной болезни COVID-19 в Киеве в период с 1 до 12 апреля запрещено проведение ярмарочных мероприятий. Подписано соответствующее распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - сказано в сообщении.

Замглавы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба заявил, что это необходимо для снижения риска заражения киевлян.

"Ситуация с распространением COVID-19 в столице сложная. Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в "красной зоне". Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки на период с 1 по 12 апреля", - подчеркнул он.

Коронавирус в Украине: перспективы локдауна

23 марта руководитель Минздрава Максим Степанов отмечал, что общенациональный локдаун в Украине в ближайшее время не будут вводить. Ограничения будут вводиться только в отдельных регионах, где будет увеличиваться число больных и госпитализаций.

Также он прогнозировал, что в ближайшие 2-3 недели количество больных в сутки может увеличиться до 25 тысяч.

27 марта количество областей в "красной" зоне сократилось с 13 до 10 - то есть их стало меньше половины, что ранее называли условием внедрения локдауна. В "красных" регионах сейчас действуют усиленные карантинные ограничения.

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Автор: Анна Нагорная