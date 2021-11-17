Некоторый мед на базарах теперь стоит 400 грн за литр, выяснили журналисты.

Оптовые цены на мед значительно возросли, что, в свою очередь, привело к подорожанию этого продукта на рынках – он стал "золотым".

На базарах акациевый и липовый мед уже стоит 400 гривень за литр, говорится в сюжете ТСН.

Коммерческий директор группы компаний по переработке продукции пчеловодства Вадим Паньковский сообщил, что на протяжении последних пяти лет средняя закупочная цена меда составляла 45-47 грн за килограмм, а в 2021-м пасечники хотят получать 60 грн.

Читайте такжеЦена на сало в Украине "зашкаливает": названы причины (видео)Кое-кто из пасечников ждет, что мед станет еще дороже, и придерживает товар.

Украинские пасечники ориентируются на зарубежные рынки, поскольку почти 90% меда, произведенного на нашей территории, идет на экспорт.

В ноябре стало известно, что с начала 2021-го цены на мед в Украине в зависимости от сорта возросли на 15-25%. На рынках средняя цена меда колебалась в пределах 240-300 грн за литр.

Напомним, в 2020 году из Украины экспортировали почти 80 тысяч тонн меда.

Ранее стало известно, что в прошлом году Украина обновила трехлетний рекорд по экспорту меда, а в 2021-м продолжала оставаться лидером на мировом рынке этой продукции.

Автор: Екатерина Присяжнюк