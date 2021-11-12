Средняя цена меда на рынке колеблется в пределах 120-150 гривень за поллитра.

С начала 2021 года цена на мед в Украине в зависимости от сорта выросла на 15-25%

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

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Как говорится в сюжете, средняя цена меда на рынке колеблется в пределах 120-150 гривень за поллитра.

"Затраты на человеческий труд, на энергоносители, расходы на обслуживание пасек однозначно также увеличились. Общие тенденции роста цен затронули и этот рынок тоже", — отметил экономист Олег Пендзин.

По его словам, по сравнению с медом, не являющимся социально значимым продуктом питания, значительно больше в Украине подорожал сахар – на 85%.

Эксперт отметил, что из-за подорожания энергоносителей и увеличения с первого декабря минимальной заработной платы в Украине цены на продукты, в том числе и на мед, будут дорожать.

Цены на мед в Украине:

Украина в 2020 м году обновила трехлетний рекорд по экспорту меда, а в 2021 году продолжает оставаться лидером на мировом рынке этой продукции.

В августе 2021 года эксперты прогнозировали, что эпоха дешевого меда в Украине закончилась, цены будут расти.

Автор: Елена Коваленко