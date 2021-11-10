В магазинах и заведениях общественного питания зафиксировали 159 нарушений из-за продажи и использования фальсификата.

За последние 12 месяцев специалисты Госпродпотребслужбы изъяли из оборота 16 тонн пищевых продуктов, 15,5 т из которых – фальсификат сливочного масла.

Об этом сообщила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая, подводя итоги первого года работы новой команды.

С ноября 2020 года по октябрь 2021-го в магазинах и заведениях общественного питания зафиксировали 159 нарушений из-за оборота фальсифицированного масла.

В результате Госпродпотребслужбы прекратила оборот 568 кг продукта и изъято из оборота 15,5 тонн сливочного масла.

Читайте такжеВ Украине прошли первые аукционы по продаже земли: Минагрополитики отчиталось о результатахСпециалисты провели более 12,5 тысячи мониторингов деятельности субъектов хозяйствования, осуществляющих производство и оборот пищевых продуктов и более 2,5 тысяч проверок предприятий торговли, общественного питания и объектов, которые осуществляют производство, на предмет выявления фальсифицированных пищевых продуктов.

С целью устранения нарушений составлено 662 предписаний об устранении несоответствий, в том числе 216 относительно деятельности заведений торговли, 255 общественного питания, 191 производителя.

За нарушение маркировки пищевых продуктов (фальсификацию) к ответственности в виде штрафа привлечено 24 операторов рынка на сумму более 1,2 миллиона гривен.

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Автор: Виолетта Орлова