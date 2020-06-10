Состояние яровых в большинстве областей Украины улучшилось – эксперты

При этом состояние озимых культур остается трудным, а недобор по урожаю этого зерна может составить до 50%.

Состояние яровых зерновых культур на территории большинства областей Украины значительно улучшилось.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии аграрных наук (НААН).

"Благодаря хорошему увлажнению верхних слоев почвы и удержанию умеренных температур воздуха, что наблюдалось во второй половине мая и в начале июня, состояние яровых зерновых культур на территории большинства областей существенно улучшилось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние кукурузы в большинстве областей Украины хорошее.

В то же время, по данным НААН, в южных областях Украины состояние озимых культур остается довольно сложным.

"В отдельных районах Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей состояние озимых культур остается довольно сложным: значительная изреженность посевов, слабое и неравномерное развитие растений безусловно скажутся как на их производительности, так и валовых сборах зерновой продукции в регионе", - говорится в сообщении.

Эксперты НААН отмечают, что общий недобор зерна озимых зерновых культур может составить до 50% и более, хотя это в значительной степени будет зависеть от дальнейших погодных условий.

Как сообщал УНИАН, в Укргидрометцентре считают, что майские дожди сформировали условия для рекордного урожая кукурузы в 2020 году.

В этом году Минэкономики ожидает урожай зерновых на уровне 65-68 миллионов тонн.

Урожай зерновых в Украине в 2019 году составил рекордные 75 миллионов тонн, из них кукурузы – 35,8 миллиона тонн, пшеницы – 28,3 миллиона тонн.

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