За первые дни продаж удалось собрать 8 млн грн.

"Артемсоль" возвращается на прилавки магазинов. Правда, с новым названием и символической упаковкой - "Украинская мощь. Каменная". Сто тысяч упаковок из последней партии соли разбитого войной предприятия Соледара продадут ради сбора на дроны-камикадзе для украинских разведчиков.

Как говорится в сюжете ТСН, лимитированную партию с символическим дизайном упаковки презентовали госпредприятие "Артемсоль" совместно с фандрейзинговой платформой UNITED24.

Эта соль давно исчезла с прилавков магазинов и стала настоящим дефицитом, но теперь возвращается. Хотя миссия у нее другая, теперь символическая.

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Как рассказывают в предприятии "Артемсоль", после прихода россиян на нашу землю очень сильно пострадали цеха, где происходила переработка соли. В последний раз предприятие так сильно пострадало во время Второй мировой войны. Все, что на сегодня удалось сохранить, — это 20 тонн уникальной соли.

Последнюю партию соли предприятия "Артемсоль" вместе с платформой UNITED24 собирали буквально по всей Украине, чтобы создать проект "Мощь" и вернуть соль на полки магазинов, а на вырученные деньги купить дроны для ГУР.

Из каждой пачки 465 грн направляются на дроны для Главного управления разведки. Заказать такую соль можно и на сайте UNITED24, таких упаковок всего 100 тысяч, на каждой из них вместо привычной цветка - украинский трезуб.

Остановка работы"Артемсоли"

Предприятие "Артемсоль", которое прекратило работу из-за обстрелов россиян в Донецкой области, обеспечивало более 90% потребностей украинского населения в этой продукции.

Как известно, государственное предприятие "Артемсоль" - одно из крупнейших в Европе в отрасли. Его выручка в январе – сентябре 2021 года составила 43 млн грн чистой прибыли, что 5,8 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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