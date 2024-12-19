Все основные ингредиенты традиционного новогоднего блюда за год подскочили в цене.

Популярный среди украинцев салат "Оливье" за год прибавил в цене. В этом году на него придется потратить на 19% больше, чем в прошлом.

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка в комментарии УНИАН рассказал, что на порцию салата "Оливье" придется потратить 300 гривен против 252 грн в 2023 году.

По его словам, сейчас 350 грамм вареной колбасы в среднем стоят 152 гривни, а в прошлом году ее стоимость составляла 118 грн. Таким образом колбаса подорожала примерно на 29%.

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В среднем четыре яйца в том году стоили 24 гривни, а теперь стоимость составляет 32 грн, то есть рост цен составил 33%.

Консервированный зеленый горошек стоит примерно 40 гривень, а в прошлом году за него нужно было заплатить 52 грн. Таким образом его цена снизилась на 23%.

В среднем сейчас 200 граммов майонеза стоит 25 гривень, а в 2023-м соус стоил примерно 20 гривень, то есть за год его стоимость выросла на 25%.

За 200 граммов квашеных огурцов нужно в среднем отдать 35 гривень против 30 грн в прошлом году, то есть цена выше на 17%.

Что касается овощей, то за 300 грамм картофеля придется заплатить около 11 гривень, а в 2023 году на него тратили в два раза меньше - 5,5 грн. В то же время 150 грамм моркови обойдутся в 5 гривень против 2 гривень в прошлом году, то есть стоимость выросла в 2,5 раза.

Новый год 2025 - сколько придется заплатить за традиционное меню

В Национальном научном центре "Институт аграрной экономики" посчитали, что новогоднее меню из традиционных для украинской среднестатистической семьи из четырех человек блюд обойдется около в 3594,05 грн, то есть на 24,8% дороже, чем в прошлом году.

В то же время, рождественское меню из традиционных блюд: кутья и узвар, жареная рыба, винегрет, вареники (с картофелем, с капустой, с вишнями), тушеная капуста, борщ постный с фасолью, жареная картошка, овощи свежие и соленые - обойдется около 1365 грн, что на 41% превысит прошлогодний показатель в 970 грн.

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