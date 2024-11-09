Цены на тепличные огурцы в Украине продолжают стремительно повышаться уже пятую неделю подряд.

На сегодняшний день оптовые партии тепличных огурцов в Украине поступают в продажу по 100-125 грн/кг ($2,42-3,02/кг), что в среднем на 11% дороже, чем неделей ранее, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Аналитики отмечают, что цены на тепличные огурцы в Украине продолжают стремительно повышаться уже пятую неделю подряд. По словам операторов рынка, предложение импортных овощей на данный момент также не может полностью покрыть все запросы со стороны покупателей, что не способствует стабилизации ценовой ситуации в данном сегменте.

Отмечается, что сейчас украинские комбинаты отгружают огурцы в среднем на 72% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом участники рынка уверены, что рост цен в данном сегменте может сохраниться и в ближайшее время, поскольку изменение текущей ситуации могут привести только новые объемные поставки импортных тепличных овощей на внутренний рынок.

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Цены на продукты в Украине

В Украине начали снижаться цены на картофель. Фермеры готовы отгружать овощ по цене 18-28 грн/кг, в зависимости от объемов и качества продукции. Это в среднем на 10% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Заместитель председателя "Всеукраинского аграрного совета" Денис Марчук сообщал, что рост цен на молочные продукты продолжится и в дальнейшем. По его прогнозу, в случае стабильных поставок электроэнергии зимой подорожание может составить 15% до конца года.

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