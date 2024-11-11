Отмечается, что некоторые овощи уже не будут дешевыми.

Цены на овощи и фрукты в Украине продолжают расти, но отдельные позиции все же немного дешевеют. Морковь имеет все шансы стать самым дорогим овощем из борщового набора.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что морковь дорожает четвертую неделю подряд. Так, верхняя ценовая граница выросла с 23 до 25 гривень. При этом дороже, чем неделей ранее, продавалась белокочанная капуста – нижняя ценовая граница подскочила с20 до 22 гривень.

В то же время свекла подешевела с 15-17 гривень за килограмм до 13-15. Большинство крупных тепличных комбинатов Украины завершили сезон реализации огурцов, что привело к снижению предложения и росту цен на овощ. Сейчас его отдают по 100-125 гривень за килограмм, хотя неделей ранее оптовые цены находились в пределах 90-100.

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Также по причине уменьшения предложения подорожала пекинская капуста. Нижняя ценовая граница выросла с 25 до 30 гривень.

Помимо этого, выросли цены на всю зелень. Так, укроп и петрушку отдают по 120-170 гривень за килограмм, хотя неделей ранее цены находились в диапазоне 80-150. Салат подорожал с 40-80 до 50-110 гривень за килограмм.

Цены во фруктово-ягодном сегменте изменились разнонаправленно. Яблоко подешевело – верхняя ценовая граница упала с 35 до 30 гривень. В то же время груша подорожала – нижняя ценовая граница подскочила с 25 до 55 гривень. Продолжают расти цены на виноград – с 60-90 до 80-130 гривень за килограмм.

Дороже, чем на предыдущей неделе, продавались слива – 60-70 грн/кг, хотя неделей ранее цены были на уровне 40-60, и апельсин – 75-80 грн/кг, а неделей ранее 73-78.

В то же время цены на банан снизились. Сейчас его отдают по 48-60 грн/кг, а неделей ранее по 52-62. Предложение граната и киви растет, и как следствие, цены начали снижаться. Так, гранат подешевел с 95-100 до 90-95 грн/кг, а киви – 95-160 до 80-100 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогноз экспертов

Эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин назвал один продукт, который подорожает в Украине. По его словам, это курятина. Он указал, что стоимость комбикорма будет влиять и на стоимость мяса.

Кроме того, эксперт Светлана Черемисина считает, что цены на хлеб и хлебобулочные изделия будут продолжать расти. По ее словам, в начале осени сырьевые составляющие хлебопроизводства продолжили дорожать.

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