Цены на огурцы резко обвалились: сколько стоит овощ в Украине

Отмечается, что в продажу поступает как тепличный огурец, так и огурец из открытого грунта.

Цены на огурцы в Украине стремительно падают. Резкое снижение стоимости – результат массового поступления овоща из открытого грунта.

Аналитики EastFruit отмечают, что украинские тепличные комбинаты продают огурец по цене 10-22 грн/кг ($0,25-0,54/кг), что в среднем на 58% дешевле, чем в конце прошлой неделе.

Цены снижаются в основном из-за достаточно большого предложения продукции. В продажу поступает как тепличный огурец, так и огурец из открытого грунта, а темпы сбыта довольно невысокие.

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Отметим, что на данный момент цены на огурец в Украине уже опустились в среднем на 36% ниже прошлогоднего уровня в аналогичный период. При прогнозируется дальнейшее падение цены на огурец.

Сколько стоит 1 кг огурцов в супермаркетах Украины

В Сильпо килограмм украинских огурцов обойдется в 37,90 гривень.

При этом в АТБ цена на огурцы на том же уровне – 37,89 грн/кг.

Самые дешевые огурцы по 30,90 грн/кг, но уже со скидкой, можно найти в Auchan.

Цены на продукты в Украине - послдение новости

Цены на голубику в Украине стремительно падают. За неделю оптовые цены на рынке упали более чем в 2 раза - ягоду продавали по 120-180 грн/кг по состоянию на 2 июля.

Кроме того, на рынок поступили первые украинские арбузы. Отпускные цены на первые партии в среднем на 11% выше, чем в начале сезона прошлого года. Фермеры установили цены на уровне 20-26 грн/кг ($0,49-0,64/кг).

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