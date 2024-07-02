Цены на голубику стремительно летят вниз: сколько стоит ягода в Украине

Отмечается, что в этом году сезон голубики начался раньше, чем в прошлом году.

Цены на голубику в Украине стремительно падает. За неделю оптовые цены на рынке упали более чем в 2 раза - ягоду продают по 120-180 грн/кг.

"В 2023 году в это время на рынке Украине только начинали появляться первые партии голубики из небольших теплиц, а оптовой торговли ягодой местного производства еще не было. На рынке доминировала импортная голубика по ценам 400 грн/кг и более. Поэтому цены на голубику сейчас в разы ниже, чем в аналогичный период прошлого года", – отметили аналитики EastFruit.

При этом ожидается дальнейшее снижение цены на голубику.

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Какие цены в супермаркетах:

В Сильпо отборная голубика продается 599 гривень за килограмм.

При этом в Novus сейчас можно купить ягоду за 299 грн/кг.

Самая дешевая голубика в Auchan – 289 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович сообщила, что благодаря благоприятной погоде старт сезона малины состоялся на три недели быстрее, чем в прошлом году, что дало хороший урожай и ощутимо более низкие цены.

При этом аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка заявил, что предложение сезонных фруктов и ягод этим летом находится на неплохом уровне, однако на цены влияет переменчивая погода и ситуация с электроэнергией.

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