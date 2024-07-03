В Украине начали продавать первые арбузы: сколько стоят

Отмечается, что первый урожай начали собирать фермеры на юге и Закарпатье.

Первые украинские арбузы уже поступили на рынок. Отпускные цены на первые партии в среднем на 11% выше, чем в начале сезона прошлого года.

Аналитики EastFruit отметили, что на данный момент предложение ограниченно, ведь урожай начали собирать лишь фермеры южных областей и Закарпатья.

В этом году сезон арбузов начался на несколько недель раньше, чем в прошлом году. Фермеры сейчас установили цены на арбузы на уровне 20-26 грн/кг ($0,49-0,64/кг).

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Отпускные цены на первые партии этой бахчевой культуры в среднем на 11% выше, чем в начале сезона 2023 года.

Отмечается, что массовая продажа арбузов в Украине начнется ближе к середине июля, но фермеры не исключают резкого снижения цены в ближайшее время из-за увеличения предложения на рынке.

Какие цены на арбузы в супермаркетах

Так, в Сильпо самый дешевый арбуз можно купить за 39 гривень за килограмм, но он не украинский, а из Греции.

В Novus цена на арбуз еще ниже - 29,90 грн/кг.

В Auchan за килограмм арбуза придется заплатить 39,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович сообщила, что благодаря благоприятной погоде старт сезона малины состоялся на три недели быстрее, чем в прошлом году, что дало хороший урожай и ощутимо более низкие цены.

Кроме того, цены на голубику в Украине стремительно падают. За неделю оптовые цены на рынке упали более чем в 2 раза - ягоду продают по 120-180 грн/кг.

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