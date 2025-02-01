В среднем цены на огурцы 19% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели / фото ua.depositphotos.com

На этой неделе в Украине продолжают стремительно дешеветь тепличные огурцы. Снижение цен на овощ обусловлено сразу несколькими факторами. Об этом сообщают аналитики портала EastFruit.

На сегодняшний день основные продажи тепличных огурцов на внутреннем рынке осуществляются в диапазоне 65-110 грн/кг ($1,55-2,63/кг). В среднем цены на 19% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам экспертов, снижение цен на огурцы обусловлено прежде всего достаточно низкими темпами сбыта этой продукции. При этом поставки огурца с внешнего рынка заметно увеличились, что также крайне негативно влияет на цены в данном сегменте.

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Отмечается, что на сегодняшний день цены на тепличные огурцы в Украине уже в среднем на 27% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В Auchan овощ продают по 109,80 грн/кг.

Цены на огурцы в Украине продолжают удивлять: сколько сейчас стоит овощ

При этом в АТБ огурцы можно купить по 113,89 грн/кг.

Цены на огурцы в Украине продолжают удивлять: сколько сейчас стоит овощ

В Сильпо цены на этот популярный салатный овощ стартуют от 124 гривень за килограмм.

Цены на огурцы в Украине продолжают удивлять: сколько сейчас стоит овощ

Цены на продукты в Украине - последние новости

На этой неделе в Украине стремительно росли цены на свеклу. По состоянию на 30 января, производители продавали столовую свеклу по цене 14-18 грн/кг. В среднем это на 24% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Кроме того, взлетели цены на капусту. Овощ предлагали в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Цены на белокочанную капусту в стране в среднем более чем в 3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

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