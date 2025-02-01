Цены на огурцы в Украине продолжают удивлять: сколько сейчас стоит овощ

Цены на тепличные огурцы уже в среднем на 27% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

На этой неделе в Украине продолжают стремительно дешеветь тепличные огурцы. Снижение цен на овощ обусловлено сразу несколькими факторами. Об этом сообщают аналитики портала EastFruit.

На сегодняшний день основные продажи тепличных огурцов на внутреннем рынке осуществляются в диапазоне 65-110 грн/кг ($1,55-2,63/кг). В среднем цены на 19% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам экспертов, снижение цен на огурцы обусловлено прежде всего достаточно низкими темпами сбыта этой продукции. При этом поставки огурца с внешнего рынка заметно увеличились, что также крайне негативно влияет на цены в данном сегменте.

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Отмечается, что на сегодняшний день цены на тепличные огурцы в Украине уже в среднем на 27% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В Auchan овощ продают по 109,80 грн/кг.

При этом в АТБ огурцы можно купить по 113,89 грн/кг.

В Сильпо цены на этот популярный салатный овощ стартуют от 124 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

На этой неделе в Украине стремительно росли цены на свеклу. По состоянию на 30 января, производители продавали столовую свеклу по цене 14-18 грн/кг. В среднем это на 24% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Кроме того, взлетели цены на капусту. Овощ предлагали в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Цены на белокочанную капусту в стране в среднем более чем в 3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

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