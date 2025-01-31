Производители продают столовую свеклу по цене 14-18 грн/кг ($0,33-0,43/кг).

На этой неделе в Украине стремительно растут цены на столовую свеклу. Об этом сообщают аналитики портала EastFruit.

По состоянию на четверг, 30 января производители продавали столовую свеклу по цене 14-18 грн/кг ($0,33-0,43/кг). В среднем это на 24% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Специалисты говорят, что рост цен связан с сокращением этой продукции на рынке. Местные производители сообщили об уменьшении запасов свеклы товарного качества, тогда как среди оптовых компаний и розничных сетей спрос на овощ растет.

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Эксперты добавляют, что сейчас продажа свеклы из необорудованных хранилищ практически завершили. Также имеет место снижение предложение некондиционной продукции, что позволяет производителям повысить цены на качественную продукцию.

В целом цены на свеклу в нашей стране в среднем на 35% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, специалисты не ожидают стремительного роста цен в дальнейшем. Они предполагают, что из-за взлета цен фермеры могут начать распродажу свеклы из хранилищ, что увеличит предложение и приведет к снижению стоимости популярного овоща.

Цены на овощи в Украине - что известно

Недавно сообщалось, что в Украине взлетели цены на белокочанную капусту. Овощ предлагали в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Отметим также, что на сегодня цены на белокочанную капусту в стране в среднем более чем в 3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

На минувшей неделе УНИАН сообщил, что в Украине снова начали расти цены на картофель, что связывали с сокращением предложения местного картофеля.

Специалисты не исключают, что цены на овощ продолжат расти из-за того, что заявились данные о дефиците высококачественного картофеля.

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