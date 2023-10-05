Больше всего упали цены на капусту, лук и морковь.

Осенью борщ с мясом по сравнению с ценами летом подешевел на 3%, постный — на 48%. Сейчас эти два вида традиционного блюда с расчетом на 3,5-4 л стоят 165,90 грн и около 49 грн соответственно.

Как говорится в аналитике от сервиса доставки Zakaz.ua, которая есть в распоряжении УНИАН, в супермаркетах почти все ингредиенты украинского национального блюда, кроме томатной пасты, мяса и сметаны подешевели. Больше всего упали цены на капусту (- 548%), лук (- 385%) и морковь (- 285%).

"Так, в сентябре 2023 года белокочанная капуста стоила в среднем 7,60 грн/кг, тогда как в июле цена составляла 49 грн/кг. В свою очередь, лук стоит дешевле почти в 5 раз, стоимость составляет около 11,90 грн/кг, тогда как в июле ценники били рекорды и репчатый стоил в среднем 58 грн/кг. Морковь сейчас стоит 8 грн/кг, а в разгар лета ценник был почти 32 грн/кг", – говорится в сообщении.

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Также существенно подешевели следующие составляющие борщевого набора: картофель (на 93%), свекла (на 59%) и подсолнечное масло (на 5%).

Однако, согласно исследованию, несмотря на положительную динамику, есть продукты борщевого набора, которые наоборот подскочили в цене. Эксперты говорят, что в первую очередь, это касается мяса, которое в среднем выросло в цене на 19%. Ведь свинная лопатка на кости еще в июле стоила около 159 грн/кг, тогда как сейчас стоимость составляет около 195 грн/кг. Также поднялись цены на сметану (+12%) и томатную пасту (+5%).

Стоимость продуктов на украинском рынке

В августе этого года наиболее существенно снизились потребительские цены на продукты овощной группы, в частности: на морковь (-63%), свеклу (-54,9%), белокочанную капусту (-52,7%) и репчатый лук (-50%). Также на 16,3% уменьшились цены на яблоки, которые в июле еще росли.

В меньшей степени удешевели пшеничная мука (-2,5%), ржаной и ржано-пшеничный хлеб (-0,5%), сливочное масло (-0,6%), подсолнечное масло (-0,5%), мягкие сыры жирные (-0,3%), крупы ячневые (-0,1%).

В то же время больше всего в августе подорожали сало (+2,8%), сахар (+2,1%), говядина (+2%), свинина (+1,8%), манные крупы (+1,6%), куриное филе (+1,5%). Несколько меньше выросли цены на колбасы вареные первого сорта (+1,2%) и куриные тушки (+1,1%).

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