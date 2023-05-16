Крупнейшими импортерами украинской продукции остаются: Молдова, Казахстан, Азербайджан.

Украина в апреле экспортировала 6,55 тыс. тонн молочных продуктов, что на 27% меньше, чем в марте. Как сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ), снижение объемов произошло почти во всех категориях.

В частности, молока и сливок несгущенных экспортировано 1,66 тыс. тонн, что на 33% меньше по сравнению с мартом, молока и сливок сгущенных – 988 тонн (на 40% меньше). Масленка, коагулированное молоко и сливки, йогурт, кефир проданы за рубеж в объеме 200 тонн (уменьшилось на 17%).

В то же время молочной сыворотки экспортировано 1,03 тыс. тонн (на 17% меньше), масла сливочного – 808 тонн (на 4% меньше), мороженого – 824 тонн (больше на 2%), сыров всех видов – 515 тонн (меньше на треть).

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По словам аналитика УКАБ Максима Гопки такое стремительное уменьшение объемов экспорта вызвано несколькими факторами: блокада украинского импорта и затрудненное движение транзитом через восточноевропейские страны; пассивный спрос в мире.

"Несмотря на то, что некоторые запреты уже сняты, однако они очень негативно повлияли на внешнеэкономическую ситуацию в отрасли. Последний раз такие объемы экспорта наблюдались год назад, перед тем, как Европарламент поддержал приостановку действия ввозных пошлин на украинскую агропродукцию", – отметил эксперт.

По его словам, если сравнивать объемы экспорта молочных продуктов в Польшу, то они сократились с 830 тонн (в марте) до 242 тонн (в апреле). Крупнейшими импортерами украинской продукции остаются: Молдова, Казахстан, Азербайджан.

Вместе с тем Гопка говорит, что низкий мировой спрос на молочные продукты сохраняется, однако последние сессии мировой молочной платформы Global Dairy Trade были оптимистичны и дают надежду на тренд к росту спроса в среднесрочной перспективе.

По подсчетам УКАБ, импорт за месяц вырос на 3% и составляет 5,17 тыс. тонн. Наиболее заметно выросли объемы молока и сливок (учитывая сгущенную продукцию) – на 74% и составляют 142 тонны.

Цены на продукты в Украине - детали

На украинском рынке за год подорожала молочка, среди молочной продукции больше всего выросли цены на сыры.

С начала недели отпускные цены на яблоки на украинском рынке выросли в среднем на 23%, и сегодня эти фрукты поступают в продажу по 15-22 грн/кг.