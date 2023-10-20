Соответствующий проект Кабинет министров внес в Верховную Раду.

В Украине могут ввести штрафы за незаконное использование зарегистрированных брендов. Об этом говорится в проекте № 10162 об изменениях кодекса Украины об административных правонарушениях, который Кабинет министров внес в Верховную Раду.

Согласно пояснительной записке к проекту, целью его принятия является установление административной ответственности за нарушение требований законодательства в сфере схем качества для сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, сфере географических указаний спиртных напитков.

Отмечается, что за ссылки на официальные названия спиртных напитков и их географическое значение в описании, представлении и маркировке алкогольных напитков и пищевых продуктов предусматривается штраф в размере от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Видео дня

Как говорится в пояснительной записке, закон "О географических указаниях спиртных напитков" вводится в действие 28 декабря 2024 года.

Закон о географических брендах

20 сентября 2019 года Рада приняла закон о географических брендах.

10 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о географических брендах.

Принятие закона о географических указаниях будет способствовать выполнению Украиной своих обязательств в рамках соглашения об ассоциации и адаптирует украинское законодательство к законодательству ЕС.

Географическое указание - это название продукта, который производится на определенной территории. Такими указаниями являются, например, коньяк, шампанское, сыр фета и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: