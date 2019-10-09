Украинского коньяка не будет: президент подписал закон о географических брендах
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об охране географических наименований.
Читайте такжеКак коньяк и пармезан: херсонский арбуз может стать эксклюзивным брендом
Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на сайт Офиса президента.
"Законом предусмотрено совершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности в отношении правовой охраны географических наименований путем внесения соответствующих изменений в ряд законов и кодексов", - говорится в сообщении.
У Зеленского отмечают, что принятие закона о географических наименованиях будет способствовать выполнению Украиной своих обязательств в рамках соглашения об ассоциации и адаптирует украинское законодательство к законодательству ЕС.
Как сообщал УНИАН, 20 сентября Рада приняла закон о географических наименованиях. Тогда за него проголосовало 277 депутатов.
Географическое наименование - это название продукта, который производится на конкретной территории. Такими наименованиями являются, например, коньяк, шампанское, сыр фета и тому подобное. В Украине такими наименованиями могут стать гуцульская брынза и мелитопольские черешни.