Украинского коньяка не будет: президент подписал закон о географических брендах

Принятие закона о географических наименованиях адаптирует украинское законодательство к законодательству ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об охране географических наименований.

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Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Законом предусмотрено совершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности в отношении правовой охраны географических наименований путем внесения соответствующих изменений в ряд законов и кодексов", - говорится в сообщении.

У Зеленского отмечают, что принятие закона о географических наименованиях будет способствовать выполнению Украиной своих обязательств в рамках соглашения об ассоциации и адаптирует украинское законодательство к законодательству ЕС.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Рада приняла закон о географических наименованиях. Тогда за него проголосовало 277 депутатов.

Географическое наименование - это название продукта, который производится на конкретной территории. Такими наименованиями являются, например, коньяк, шампанское, сыр фета и тому подобное. В Украине такими наименованиями могут стать гуцульская брынза и мелитопольские черешни.