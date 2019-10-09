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Украинского коньяка не будет: президент подписал закон о географических брендах

19:57, 09 октября 2019
Агро
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Отныне "украинский коньяк" станет именоваться простым бренди / фото УНИАН

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Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Законом предусмотрено совершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности в отношении правовой охраны географических наименований путем внесения соответствующих изменений в ряд законов и кодексов", - говорится в сообщении.

У Зеленского отмечают, что принятие закона о географических наименованиях будет способствовать выполнению Украиной своих обязательств в рамках соглашения об ассоциации и адаптирует украинское законодательство к законодательству ЕС.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Рада приняла закон о географических наименованиях. Тогда за него проголосовало 277 депутатов.

Географическое наименование - это название продукта, который производится на конкретной территории. Такими наименованиями являются, например, коньяк, шампанское, сыр фета и тому подобное. В Украине такими наименованиями могут стать гуцульская брынза и мелитопольские черешни.

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Теги: #украинский бренд