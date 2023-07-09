Сейчас Россия активно вывозит украденные зерновые с временно оккупированных территорий Украины в Сирию и Турцию под видом собственного урожая.

Российские оккупанты продолжают разворовывать украинскую сельскохозяйственную продукцию, среди которой и зерно, и экспортировать ее в другие страны. В частности, РФ налаживает экспорт этой продукции в Китай.

"На подконтрольных оккупантам предприятиях по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции (особенно зерновых) осуществляется внедрение автоматизированных систем Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора (известной как "Россельхознадзор"). Пакет программ включает подсистемы "Аргус", "Цербер", "Меркурий" (ветеринарный контроль), "Веста" (фитосанитарный). Данные программные средства предназначены для автоматизации процесса сбора и анализа информации о сельскохозяйственных товарах, которые будут экспортироваться за пределы стран-членов Евразийского союза", – сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в условиях наложенных на Россию санкций за развязывание войны против Украины, ключевым экспортером для России остается Китай.

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"В настоящее время Россия активно вывозит похищенные зерновые с временно оккупированных территорий Украины в Сирию и Турцию под видом собственного урожая. Введение данных программ позволит ей расширить географию экспорта награбленного, в частности в Китай", – отметили в ЦНС.

Хищение украинской продукции оккупантами

В июне российский диктатор Владимир Путин накормил международных гостей украденной украинской черешней из Мелитополя. Произошло это на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Примечательно, что на упаковках с черешней было написано "Выращено в России".

В мае российские захватчики пытались вывезти украденное украинское зерно из оккупированного Крыма в свои порты. В Генеральном штабе ВСУ сообщали, что враг загружает зерно на подсанкционное сирийское судно "Souria".

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