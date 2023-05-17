Враг загружает зерно на подсанкционное сирийское судно "Souria".

Российские оккупанты во временно оккупированном Крыму пытаются вывезти украденное зерно в свои порты.

Враг загружает зерно на подсанкционное сирийское судно "Souria". Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"Российские оккупанты продолжают грабить население Украины, присваивая зерновой урожай мирных граждан. Так, в городе Феодосия, во временно оккупированном Крыму, так называемая российская оккупационная "власть" пытается вывезти похищенное зерно в свои порты", - говорится в сообщении.

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Как отметили в Генштабе, враг загружает зерно на подсанкционное сирийское судно "Souria".

Похищение украинского зерна

В сентябре 2022 года суд наложил аресты на 6 морских судов, которые заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова. Они участвовали в перевозке похищенного оккупантами украинского зерна и были орудием совершения преступлений.

В течение первого года полномасштабной войны против Украины враг осуществлял экспорт зерна, украденного на временно захваченных украинских территориях. Перевозку зерна с оккупированных в 2022 году территорий в Крым подтверждали и российские пропагандисты.

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