Китай активно наращивает импорт зерна из стран "глобального Запада", но российское не покупает.

Китай отказался покупать у России зерно, несмотря на настойчивые просьбы Кремля. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что Китай в последнее время активно наращивает импорт пшеницы, но не покупает российское зерно. В качестве проблем, мешающих прямым поставкам, называются фитосанитарные правила и некие транспортные проблемы.

По данным китайской таможни, в период с января по апрель этого года основным поставщиком пшеницы на рынок КНР стала Австралия (59,7%). Также много зерна китайцам поставляют Канада (18,3%) и США (7,9%). А вот на Россию, имеющую с Китаем прямое железнодорожное сообщение, приходится всего около 0,5% китайского зернового импорта.

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Bloomberg констатирует, что пшеница стала исключением в растущей торговле между Китаем и Россией. Так, на фоне западных санкций Россия существенно нарастила поставки электроэнергии и алюминия в Китай. Но не пшеницы.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев уже пообещал поднять эту тему на следующем бизнес-форуме с китайцами.

Торговля России и Китая – последние новости

После введения западных санкций Россия потеряла доступ к европейским рынкам и западным товарам, поэтому сейчас активно растет торговля между РФ и Китаем, что отчасти компенсирует для агрессора санкционные потери. При этом Пекин не стесняется помогать России товарами, которые могут быть использованы в военных целях.

Однако из-за невозможности использовать евро и доллар во взаимных расчетах у России возникли проблемы с оплатой китайских товаров – банально не хватает юаней, поскольку Россия покупает у Китая больше товаров, чем Китай у России.

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