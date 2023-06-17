Гостей форума угощали черешней, которую оккупанты украли в украинском Мелитополе

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, страна-агрессор на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге еще раз продемонстрировала всему миру свои захватнические действия в отношении украинского народа.

Как сообщает 24 канал, гостей форума угощали черешней, которую оккупанты украли в украинском Мелитополе. Примечательно, что на упаковке с ягодами красовалась надпись "выращено в России".

Кроме того, на форуме были представлены стенды с оккупированными территориями Украины. Как говорится в материале, организаторы мероприятия явно гордятся "трофейным" украинским урожаем и всячески стараются это продемонстрировать.

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Форум и его значение для агрессора

Санкт-Петербургский международный экономический форум – ежегодное российское деловое событие для сектора экономики, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года и под эгидой президента России с 2006 года. Ежегодно в форуме принимали участие более 10 000 человек из более 120 стран.

В этом году, на фоне вторжения в Украину, Россия достаточно странным образом демонстрировала миру свою "мощь": российские десантники развлекали публику цирковыми номерами.

Президент РФ Владимир Путин не только традиционно прибыл на мероприятие, но и потребовал, чтобы во время форума мобильная связь была отключена во избежание возможных атак беспилотников.

Ситуация в Мелитополе

Мелитополь был оккупирован россиянами весной 2022 года. Город является частью так называемого "сухопутного коридора" россиян в Крым.

Во временно оккупированном Мелитополе активно действуют силы сопротивления. Периодически появляются сообщения о подрывах коллаборантов, вражеской техники.

Российские оккупанты продолжают кошмарить жителей Мелитополя. Захватчики увеличили количество блокпостов и усилили обыски.

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