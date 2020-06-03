В Украине с 10 июня запустят онлайн-регистрацию земельных участков

Пользователь сможет подать документы для регистрации участка по месту жительства, а его заявку смогут обработать органы Госгеокадастра в других областях.

Кабинет министров разрешил подавать документы для регистрации земельных участков в органы Госгеокадастра онлайн с 10 июня.

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Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании сегодня.

В частности, 10 июня Госгеокадастр начнет реализацию пилотного проекта по внедрению принципа экстерриториальности при государственной регистрации земельных участков. Это значит, что для подачи документов и регистрации участка не нужно будет ехать в конкретный орган ведомства, например, в столице – это можно будет сделать по месту жительства.

"Имеется ввиду, что гражданин может обратиться за услугой по месту регистрации, а заявка будет рассматриваться в органах других областей. В электронной форме это займет 7 дней вместо 14 и устранит возможность для коррупции, потому что заявка объективно рассматривается людьми, которые не знают тех, кто эти документы подал", – прокомментировал на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, в марте Кабинет министров Украины ввел принцип экстерриториальности при согласовании Государственной службой по вопросам геодезии, картографии и кадастра документации по землеустройству для того, чтобы сделать невозможными коррупционные риски и необоснованные отказы.

В феврале Госгеокадастр запустил бесплатный сервис для проверки заявлений на регистрацию земельных участков.

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