Изменение климата серьезно влияет на известную винодельческую отрасль Венгрии, которая славится белыми винами.

Рекордные температуры в Венгрии заставили некоторых виноделов страны начать сбор винограда в начале августа, на месяц раньше, чем обычно. Изменение климата серьезно влияет на известную винодельческую отрасль страны, поскольку повышение температуры может сделать Венгрию слишком жаркой для производства белого вина, включая известное токайское, пишет Independent со ссылкой на ученых.

"Я не помню, чтобы когда-нибудь собирали этот сорт винограда так рано ... мы пришли минимум на месяц раньше", – рассказал 35-летний ветеран выращивания винограда в Балатонлелле Ласло Керек, который объясняет ранний сбор "ничем иным, как изменением климата".

Отчет Национальной метеорологической службы показал, что этот июль был самым жарким в Венгрии с начала отслеживания температуры в 1901 году. В винодельческих регионах Венгрии наблюдалось увеличение на 25% градусо-дней – показатель, указывающий на накопление тепла, пока урожай не достигнет зрелости: "Наши модели показывают, что количество градусо-дней будет расти, и климат Венгрии перестанет быть идеальным для белого вина", – заявил климатолог из Университета Этвоса Лоранда Питер Сабо.

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Он предположил, что венгерским производителям, возможно, придется перейти на производство красного вина. Хотя сейчас более двух третей таких производителей выращивают виноград для белых вин. Однако венгерские виноделы считают, что они смогут адаптироваться к меняющемуся климату и продолжать производство традиционных белых вин с некоторыми изменениями в ближайшие десятилетия.

"Похоже, что мы будем новым средиземноморским регионом ... Следовательно, это изменение не обязательно будет нежелательным для венгерского виноделия, но нам нужно адаптироваться", – подчеркнул владелец винодельни Varga в Бадачоньорсе Петер Варга.

Его винодельня, которая продает 15 миллионов бутылок в год, уже внедряет стратегии минимизации воздействия прямого солнечного света на виноград и рассматривает возможность посадки новых лоз на склонах, выходящих на восток, вместо тех, что выходят на юг.

Виноделы региона Токай в восточной Венгрии, известного своими фирменными сладкими токайскими винами позднего урожая, также обеспокоены более жарким летом.

Изменение климата и его влияние

Франция получит худший урожай пшеницы за последние 40 лет. Причина – чрезмерное количество осадков в стране, которая является крупнейшим производителем пшеницы в Евросоюзе.

21 июля климатологи зафиксировали самый жаркий день за всю историю. Речь идет о том, что воскресенье, 21 июля, было самым жарким днем в мире.

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