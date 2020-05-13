Премьер рассказал, на сколько Украине хватит запасов пшеницы

Шмыгаль заявил, что ограничения по экспорту пшеницы грозят потерей валютной выручки для украинских агрокомпаний.

Запасов пшеницы в Украине до следующего урожая хватит на шесть месяцев, а ограничение экспорта грозит потерей валютной выручки для украинских агрокомпаний.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

По его словам, правительство ежедневно держит руку на пульсе относительно запасов продовольствия в Украине, квот на экспорт или ввоз товаров в страну.

"Относительно пшеницы – у нас есть шестимесячный запас для потребления в Украине до нового урожая. Мы работаем с фермерами и агрокомпаниями, и еженедельно проводим анализ того, как вести политику по экспорту зерна. И если мы не осуществим экспорт в том объеме, в котором должны, при шестимесячном запасе, которого точно хватит, останется зерно, которое нужно будет выбросить, а агрокомпании потеряют валютную выручку, и бюджет", – сказал он.

Шмыгаль добавил, что правительство ожидает улучшения прогноза будущего урожая в связи с пришедшими в Украину дождями.

Как сообщал УНИАН, Минэкономики и участники зернового рынка Украины подписали меморандум об установлении предельного объема пшеницы, который может быть экспортирован из страны до 30 июня 2020 года. Этот объем установлен на уровне 20,2 миллиона тонн. Урожай пшеницы в Украине в 2019 году достиг 28,3 миллиона тонн.

По состоянию на 8 мая Украина отправила на экспорт 19,2 миллиона тонн пшеницы.