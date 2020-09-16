По данным "Аграрного союза Украины", аграрии критически пострадавших регионов, несмотря на обещания, не получили никакой помощи от государства.

Потери сельхозпроизводителей Украины из-за засухи и заморозков в этом году могут достичь 118 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба общественного союза "Аграрный союз Украины" со ссылкой на главу организации Геннадия Новикова.

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Помощь от государства

"В этом году даже критически пострадавшие регионы (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области), несмотря на обещания государства, не получили ни копейки помощи", - отметил он.

По словам Новикова, из-за неблагоприятных погодных условий сильно пострадали посевы кукурузы - ее урожайность в этом году на 40% меньше, чем в прошлом. Урожайность подсолнечника в части регионов составляет всего 300-400 кг/га, что в 4-5 раз ниже прошлогодних показателей.

Страхование

"Уже сегодня надо вводить систему страхования с государственной поддержкой. Отстроить по новым принципам систему кредитования аграрного сектора, ведь имеющиеся инструменты не работают", - заявил Новиков.

Обещанные деньги

Также эксперт считает необходимым выделить из правительственного фонда средства, которые были обещаны правительством пострадавшим аграриям на уровне 5 000 гривен за гектар.

"Хотя реальные потери некоторых хозяйств 10-15 тысяч гривен за гектар, выплата обещанных 5 тысяч гривен хоть как-то поможет продержаться на плаву наиболее пострадавшим хозяйствам", - отметил Новиков.

Помощь фермерам

13 сентября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программу «Доступные кредиты 5-7-9%» нужно расширить на фермеров, пострадавших от засухи.

Также президент отметил, что правительство должно решить вопросы страхования урожая.

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Автор: Анна Нагорная