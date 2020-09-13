Предусматривается расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область сообщил, что программу "Доступные кредиты 5-7-9%" планируется расширить на фермеров, пострадавших от засухи.

Об этомсообщает пресс-служба президента.

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По словам Зеленского, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило задание по подготовке программы поддержки фермеров, пострадавших от засухи. В частности, предусматривается расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Помощь фермерам

"Я говорил с фермерами. Поставили задачу. Кроме программы "5-7-9%", будет выделена часть в этой программе для фермеров. Прежде всего для тех, пострадавших от засухи в Украине", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано займов на сумму 6 млрд грн.

Кроме того, профильные министерства должны разработать программы орошения.

Зеленский отметил, что правительство должно решить вопросы страхования урожая.

Хронология событий

3 февраля 2020 года правительство объявило о старте программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

17 июня Кабмин упростил доступ к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы, смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования и максимальной суммы кредита.

В программе принимают участие 18 банков.

4 сентября 2020 года Кабмин заявил о том, что намерен расширить "доступные кредиты" на средний бизнес.

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Автор: УНИАН