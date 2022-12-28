Это приводит к миллионным убыткам грузовладельцев и недоекспорту минимум в 5-6 млн тонн продовольствия в течение года.

Ключевым препятствием в работе "зернового коридора" остается торможение со стороны России под разными предлогами инспекции судов в Босфоре, что привело к стабильной очереди в почти 100 кораблей.

Как подчеркнули в Министерстве инфраструктуры Украины, задержка проверки судов также приводит к миллионным убыткам грузовладельцев и недоекспорту минимум в 5-6 млн тонн продовольствия в течение года.

"По состоянию на 27 декабря в Босфоре инспекции ждут 96 судов, из которых 71 судно - на вход в порты, а 25 - уже загружены агропродукцией. Ежедневно происходит 6 из 10 запланированных инспекций", - говорится в сообщении.

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Как отметили в Мининфраструктуры, кроме уменьшения количества инспекционных групп, российская сторона прибегла к тактике затягивания времени самих инспекций из-за требований проверять параметры судов, которые не регламентируются документами общего координационного центра и не касаются предмета проверки. Из-за таких действий сокращается количество флота, который движется под загрузку украинской агропродукцией.

К примеру, недавно порт Одессы отправил балкер BRAVE M с 28 тыс. тонн зерна для африканской Ливии, который месяц ждал инспекцию, чтобы зайти в порт под погрузку.

Вместе с тем, за последние два дня из портов Большой Одессы 11 судов экспортировали 422 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы. Среди них балкер ALANDA STAR с 30,8 тыс. тонн пшеницы для Египта, а также танкер EUROCHAMPION с 45 тыс. тонн масла для Индии.

По подсчетам ведомства, с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 605 судов, которые экспортировали 15,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки

Экспорт украинского зерна во время войны:

22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы совершения Украиной "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму. 218 судов фактически были заблокированы на своих текущих позициях.

2 ноября РФ объявила, что возвращается до выполнения обязательств в рамках "зернового соглашения".

17 ноября стало известно, что реализация "зерновой инициативы" продлена еще на 120 дней.

17 декабря Мининфраструктуры Украины сообщило, что в Босфоре из-за искусственных ограничений со стороны России увеличивается очередь на инспекционную проверку судов, перевозящих украинскую аграрную продукцию. Такая ситуация приводит к ограничениям в работе украинских портов и недоекспорту продукции минимум в 3 млн тонн в месяц.

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