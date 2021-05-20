Рада отправила Петрашко в отставку 18 мая.

Отправленный в отставку с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко останется в команде главы государства и будет в Офисе президента курировать реализацию земельной реформы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной двум годам его работы.

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«Господин Петрашко останется на той или другой должности, но будет отвечать чисто за очень важную реформу в Украине. Он будет оставаться в Офисе президента и будет координировать земельную реформу, и будет помогать господину Лещенко (министру аграрной политики и продовольствия – УНИАН), потому что мы видим, что мы всё проголосовали и нужно запускать и платформу, и открытый Геокадастр, много вещей. Я считаю, что он профессионал в этом направлении, и он очень поможет», - сказал Зеленский.

Также президент отметил, что глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко показал отличный результат, потому его кандидатура подана в качестве преемника Петрашко.

Отставка Петрашко

8 мая во время внеочередного заседания Верховная Рада отправила в отставку трёх министров - Игоря Петрашко, Владислава Криклия и Максима Степанова.

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Автор: Дмитрий Шварц