Нардепы поддержали отставку министра Петрашко

За соответствующее решение проголосовали 280 нардепов.

Верховная Рада Украины приняла отставку министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление поддержали 280 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Читайте такжеОтставка Степанова: СМИ назвали причины возможного увольнения министра Отставка Петрашко: что известно В пятницу, 14 мая, стало известно, что в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.

По информации СМИ, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко попросил уйти в отставку президент Владимир Зеленский.

"По Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства ощущался определенный дефицит инициатив, в частности, в вопросах защиты украинской промышленности и предпринимателей во время коронакризиса. Были и претензии со стороны парламентариев относительно недостаточной коммуникации с министерством", - рассказал журналистам советник главы ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что депутаты не видели от Петрашко каких-либо прорывных идей, которые необходимы сейчас для укрепления экономики.

Теперь должность министра экономики прогнозируют нынешнему главе Государственной налоговой службы Алексею Любченко. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Богдан Слуцкий

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