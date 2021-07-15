По словам эксперта, молочная отрасль в Украине продолжает падать.

Осенью в Украине будет наблюдаться рост цен на отдельные категории продуктов питания. Больше всего взлетят цены на товары из первой группы необходимости.

Такой прогноз озвучил кандидат экономических наук Александр Хмелевский, сообщает РБК-Украина.

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"Осенью нас ждет очередной рост цен, который является общемировой тенденцией, обусловленной, как дефицитом ряда продуктов питания, так и эмиссией доллара и других мировых валют, что приводит к росту инфляции", - отметил эксперт.

Что подорожает:

подсолнечное масло;

зерновые;

яйца;

молоко;

мясо.

"Рост цен на зерновые культуры, которые используют для производства кормов для откорма скота и птицы, приводит к росту цен на мясо, яйца, молоко", - отметил эксперт.

По словам эксперта, молочная отрасль в Украине продолжает падать, происходит массовая фальсификация молочной продукции за счет использования пальмового масла и других компонентов.

"Дефицит молока и зависимость от импорта приводят к росту цен на молочную продукцию. На подорожание продовольствия также влияет рост цен на топливо, газ, электроэнергию", - добавляет Хмелевский.

Потребительская инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

7 июля 2021 года в Минэкономики рассказали, что будет с ценами до конца года.

За январь-июнь 2021 года инфляция составила 6,4%.

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

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Автор: Елена Коваленко