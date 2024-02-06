Импорт продовольствия в Украину в 2023 году стал четвертым по стоимостным объемам за времена независимости.

В 2023 году в Украине было ввезено агропродукции на 7,1 млрд долл., что почти на 13% больше, чем в 2022 году, когда этот показатель составил 6,3 млрд долл. Об этом, ссылаясь на данные Государственной таможенной службы, сообщил ведущий научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции "Института аграрной экономики" Богдан Духницкий.

По его словам, страны-члены ЕС удержали в прошлом году свои позиции основного поставщика сельскохозяйственной продукции в Украину, увеличив экспорт своих товаров на украинский рынок на 9% до 3,7 млрд долларов. При этом доля стран ЕС пятый год подряд превысила половину отечественного импорта агропродовольствия и составила 51,6%.

В то же время объемы поставок продовольствия из стран Азии составили 1365 млн долл. (19,1%), Латинской Америки – 511 млн долл. (7,2%), Африки – 326 млн долл. (4,6%).

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"Начиная с 2017 года первое место в рейтинге основных поставщиков агропродукции в Украину удерживает Польша. В прошлом году она продала в нашу страну сельскохозяйственных товаров на сумму 950 млн долл. США, превысив показатель 2022 года в 881 млн долл. США", - отметил эксперт.

Также, по его словам, весомую роль в отечественном импорте играли: Турция (627 млн долл.); Германия (534 млн долл.); Италия (337 млн долл.); Норвегия (304 млн долл.).

По данным учреждения, доминирующими группами продуктов в структуре зарубежных поставок были:

плоды, ягоды и орехи (812 млн долл.);

рыба и морепродукты (804 млн долл.);

алкогольные и безалкогольные напитки (719 млн долл.);

изделия из табака (494 млн долл.);

различные пищевые продукты (473 млн долл.);

семена и плоды масличных культур (411 млн долл.);

отходы, корма для животных (411 млн долл.);

овощи (373 млн долл.).

"Импорт продовольствия в Украину в 2023 году стал четвертым по стоимостным объемам за времена независимости, вновь продемонстрировав способность восстанавливаться, на этот раз после полномасштабной российской агрессии, благодаря постепенной адаптации бизнеса и потребителей к функционированию экономики в условиях войны", – подчеркнул Духницкий.

Экспорт украинской агропродукции

В 2023 году доля экспорта агропродукции Украины стала максимальной за время независимости нашего государства. Она увеличилась до 62% по сравнению с 53% 2022 года.

По итогам 2023 года, зафиксированы крупнейшие в истории Украины объемы экспорта замороженных ягод и других фруктов - 87 тыс. тонн, которые превысили рекорд 2022 года в объеме в 84 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы Украины, в 2023 году Украина экспортировала агропродукции на сумму 22,1 млрд долл., что на 21% меньше рекорда 2021 года в 27,9 млрд долл.

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