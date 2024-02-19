С польской стороны границы заблокированы шесть пунктов пропуска.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков провел срочные переговоры с главой Бюро нацбезопасности Польши Яцеком Северой, о недопустимости блокады границы, в частности, пассажирского транспорта.

Блокирование транспорта на польской границе будет иметь тяжелые социально-политические последствия для обеих стран, сообщает в Facebook Мининфраструктуры.

"Блокирование границы – это прямая угроза безопасности обороняющейся страны. Подобные действия негативно влияют на наше противостояние общему врагу по имени Россия ... Мы ожидаем конкретных действий польских коллег по недопущению таких ситуаций и решения проблемы в целом", – подчеркнул украинский министр.

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В Мининфраструктуры добавили, что несмотря на приостановку блокады со стороны польских перевозчиков, ситуация на границе становится еще более критичной. С польской стороны границы заблокированы 6 пунктов пропуска.

"Самая критическая ситуация на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта. Там не пропускают гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо. Это прямое влияние на нашу обороноспособность. Также через этот пункт пропуска из Украины не могут выехать пустые грузовики, едущие за критически необходимыми товарами", – подчеркнул заместитель министра Сергей Деркач.

Он добавил, что пустые грузовики вынуждены ждать в более чем 15-ти километровой очереди на пункте пропуска "Нижанковичи – Мальховице", где временно приостановлена регистрация в "єЧергу". Водители буквально живут на дороге без нормальных условий.

"Посольство Украины в Польше 24/7 на связи с польской полицией и пограничной службой и немедленно реагирует на сообщения о попытках блокады пассажирского транспорта", – отметили в министерстве.

Сейчас заблокированным для свободного движения грузовиков являются "Ягодин – Дорогуск", "Угринов – Долгобичув", "Устилуг – Зосин", "Шегини – Медика", "Рава-Русская – Гребенное" и "Краковец – Корчева". Благодаря услуге "єЧерга" с украинской стороны границы нет физических очередей на выезд, зато на территорий Польши на дороге ожидают около 3 тысяч грузовиков, рассказали в Мининфраструктуры.

Пограничная Блокада

Ситуация на границе с Польшей обостряется ежедневно. В начале февраля польские фермеры возобновили протесты и постоянно усиливают блокировку. В воскресенье, 18 февраля, польские протестующие пытались блокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск".

Также в сети начали публиковать информацию, что польские протестующие начали блокировать проезд пассажирских автобусов.

Ранее в Государственной пограничной службе Украины заявили, что не уверены в том, что протестующие пропускают в страну необходимое количество гуманитарной помощи.

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