Производителем является компания из Перу.

В Одессе в авокадо из Перу, экспортировавшемся из Польши, обнаружили кадмий. Он и его соединения чрезвычайно токсичны даже в незначительных концентрациях.

Об этом сообщается на странице Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области в социальной сети Facebook. Они получили уведомление об обнаружении кадмия в этих фруктах еще 4 августа.

Производителем является компания из Перу под названием "Agro San Jacinto S.A.C.", партию отправил польский "RK-Impex", а получило - ООО "Вподобайка" в Одессе. "Госпродпотребслужба в Ивано-Франковской области предупреждает операторов рынка, осуществляющих оборот вышеупомянутой продукции, о необходимости изъять ее из обращения", - добавили в службе.

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Известно, что кадмий накапливается в трубчатых костях, поджелудочной железе, селезенке, но, прежде всего, в печени и особенно в почках. Он оказывает токсическое действие на почки, костную и дыхательную системы.

Опасные продукты в Украине

Напомним, зимой в Госпродпотребслужбе сообщали, что на территории Украины продавали опасный рис из Италии, в котором обнаружили превышение допустимого уровня кадмия.

Также ранее в Украине обнаружили французский сыр с Listeria monocytogenes, которая может вызвать менингит, менингоэнцефалит, сепсис, перинатальные инфекции и гастроэнтерит.

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