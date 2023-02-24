В Украину завезли рис, которой содержит смертельно опасный канцероген.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области сообщило о том, что в Украину попала партия опасного риса, который экспортировался из Италии.

Как говорится в заявлении ведомства, в Главного управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области поступило сообщение о пищевых продуктах и кормах (RASFF), в отношении выявления превышения допустимого уровня кадмия в рисе для ризотто, который экспортировался из Италии.

Производитель - Sapori Nostrani di Giorgio Turco, Italy; трейдер - WB Polska Sp. z o.o., Poland) в Украину. Получатель - ООО "БЮРО ВИН", г. Киев.

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"Уважаемые потребители! В случае обнаружения в обращении этой продукции, сообщайте в Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области или обращайтесь в территориальные управления", - говорится в заявлении ведомства.

Чем опасен кадмий

Кадмий накапливается в трубчатых костях, поджелудочной железе, селезенке, но, прежде всего, в печени и особенно в почках, причем период его полувыведения из организма составляет от 10 до 30 лет. Кадмий оказывает токсическое действие на почки, костную и дыхательную системы. Его относят к числу канцерогенов, опасных для человека.

Ядовитые продукты в Украине

8 февраля 2023 года стало известно о том, что в Украину завезли партию ядовитых орехов, вызывающих рак.

21 февраля 2023 года стало известно о том, что в Украину попала партия зараженного сыра, который вызывает менингит.

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