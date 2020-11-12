Против продажи украинской земли выступают 43% граждан.

Мнение общества относительно рынка земли в Украине в этом году разделилось – сторонников продажи земли среди украинцев почти столько же, сколько противников.

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Об этом на пресс-конференции сказал аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский, ссылаясь на всеукраинский соцопрос, проведенный в августе 2020 года.

"По состоянию на середину августа общественное мнение относительно купли-продажи земли было разделено: с одной стороны, 43% респондентов уверены, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи. С другой - 44% респондентов допускают куплю-продажу земли, но мнение среди этой группы также разделено", - сказал он.

Что хотят украинцы от рынка земли

В частности, 19% респондентов считают, что землю можно продавать только в том случае, если покупатели не будут иностранными гражданами. Еще 11% считают, что рынок земли можно открывать только с ограничением на величину площади земли одному человеку или фирме. 9% считают, что землю можно продавать, если будет закреплена минимальная цена, и еще 4% респондентов уверены, что продажа земли должна происходить свободно и без ограничений. Затруднились с ответом 13% граждан.

"Динамика по годам показывает, что граждане стали более осторожными в оценках. Выросло количество тех, кто считает, что земля не может быть объектом продажи, и снизилось количество тех, кто считает, что земля может продаваться при определенных условиях", - сказал аналитик.

Бурковский отметил, что ответы украинцев в опросе за август этого года изменились по сравнению с результатами опроса, проведенного в июле 2019 года, - тогда закон о рынке земли еще не был принят, хотя соответствующая реформа была анонсирована.

Всеукраинское исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Что этому предшествовало

28 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.

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Автор: Анна Нагорная