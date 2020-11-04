Абсолютное большинство украинцев проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Большая часть, а именно 61,2% опрошенных украинцев проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Читайте такжеЗеленский объяснил, почему украинская земля одна из самых дешевых в Европе

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на результаты опроса Центра Разумкова.

"Если бы в ближайшее к опросу воскресенье проходил референдум по вопросу введения рынка земли и отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, то почти три четверти опрошенных (71,3%) приняли бы участие в таком референдуме, не приняли бы участия 15,5%, остальные опрошенные не определились с ответом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если бы подобный референдум состоялся, то абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (61,2% всех опрошенных или 69,7% тех, кто принял бы участие в референдуме).

"23,1% из тех, кто принял бы участие в референдуме (или 19,7% среди всех опрошенных) проголосовали бы за введение рынка земли и отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения. Остальные опрошенные не определились с ответом", - говорится в пресс-релизе.

Авторы исследования отмечают, что поддержка гражданами продления моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения изменилась незначительно в сравнении с октябрем 2019 года, когда за продление моратория готовы были проголосовать 64,4% тех, кто собирался принять участие в референдуме.

Справка

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова, во время которого было опрошено 1209 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН