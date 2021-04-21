С сегодняшнего дня Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины юридически прекращает выполнять полномочия в сфере агропромышленного комплекса в связи с запуском нового профильного министерства.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
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"С сегодняшнего дня Минэкономики юридически прекращает выполнять полномочия в сфере агро, поскольку запускается Министерство аграрной политики и продовольствия. Спасибо всем за 1 год и 7 с половиной месяцев эффективного и конструктивного сотрудничества", - сказал он в видеообращении.
Запуск Минагрополитики в Украине: детали
- Министерство аграрной политики и продовольствия Украины начинает все необходимые процедуры для полноценного запуска работы министерства.
- 15 апреля Верховная Рада поддержала выделение из государственного бюджета на 2021 год 6,8 млрд грн на финансирование восстановленного Министерства аграрной политики и продовольствия.
- 28 декабря 2020 года Кабинет министров принял решение, необходимое для восстановления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. До этого, 17 декабря, Верховная Рада назначила экс-главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.
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