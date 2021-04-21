Минэкономики занималось сферой АПК 1 год и 7 с половиной месяцев.

С сегодняшнего дня Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины юридически прекращает выполнять полномочия в сфере агропромышленного комплекса в связи с запуском нового профильного министерства.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

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"С сегодняшнего дня Минэкономики юридически прекращает выполнять полномочия в сфере агро, поскольку запускается Министерство аграрной политики и продовольствия. Спасибо всем за 1 год и 7 с половиной месяцев эффективного и конструктивного сотрудничества", - сказал он в видеообращении.

Запуск Минагрополитики в Украине: детали

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины начинает все необходимые процедуры для полноценного запуска работы министерства.

15 апреля Верховная Рада поддержала выделение из государственного бюджета на 2021 год 6,8 млрд грн на финансирование восстановленного Министерства аграрной политики и продовольствия.

28 декабря 2020 года Кабинет министров принял решение, необходимое для восстановления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. До этого, 17 декабря, Верховная Рада назначила экс-главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

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Автор: Анна Нагорная