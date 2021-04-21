Отмечается, что временное введение нулевой квоты на экспорт подсолнечника позволит стабилизировать цены в Украине.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предлагает установить нулевой объем квоты на экспорт семян подсолнечника с 15 мая по 30 сентября 2021 года.

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте министерства.

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В пояснительной записке к документу отмечается, что введение временного режима лицензирования и квотирования экспорта семян подсолнечника на уровне "0 тонн" позволит стабилизировать цены на данный продукт в Украине.

Также сообщается, что, по предварительным данным Госстата, валовой сбор семян подсолнечника урожая 2020 года прогнозируется на уровне 13,1 млн тонн, что на 13,9% меньше, чем годом ранее.

На начало нового маркетингового периода (сентябрь 2020 года) наличие сырья на перерабатывающих масличных предприятиях составляло всего 36,9% от прошлогодних объемов, а закупочные цены только за две недели сентября 2020 года выросли на 30%.

"В настоящее время спрос на семена подсолнечника перерабатывающими предприятиями масличной отрасли остается высоким. За счет высокой конкуренции как на внутреннем, так и на мировом рынках, цены на семена подсолнечника с начала маркетингового периода выросли более чем 2,1 раза. Из-за высокой цены на семена подсолнечника на внешнем рынке объемы экспорта за период сентябрь-март 2020/2021 маркетингового периода увеличились против соответствующего периода 2019/2021 маркетингового периода в 6,8 раз и составили 183 тыс. тонн", – говорится в пояснительной записке.

Также подчеркивается, что рост цен на подсолнечное масло стал следствием существенного роста цен на семена подсолнечника, который составляет 85% от стоимости производства масла.

По данным Госстата, средняя цена подсолнечного нерафинированного масла выросла на 46% к сентябрю 2020 года и в феврале текущего года составила 32 932 грн за тонну (рост на 78% к февралю 2020 года).

Экспортная цена на подсолнечное масло с сентября 2020 года выросла на 91% или более чем в 2 раза по сравнению с апрелем предыдущего года. По состоянию на 1 апреля 2021 года она колебалась в пределах 1520-1580 долл. за тонну.

Что этому предшествовало

19 апреля Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйство и ассоциация «Укролияпром» утвердили предельные объемы экспорта подсолнечного масла в текущем сезоне (сентябрь 2020 - август 2021) на уровне 5,38 млн тонн, тогда как в прошлом сезоне экспорт составил 6,9 млн тонн.

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Автор: Анна Нагорная